На Прикарпатье из-за сильных дождей обрушилась дамба

“Спасатели ликвидировали последствия непогоды — укреплена береговая линия протяженностью 40 метров”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, 26 июля в селе Подлесье Тисменицкого района для ликвидации последствий обвала дамбы, которое имело место 25 июля на реке Быстрица Солотвинская, было осуществлено укрепление береговой линии.

К данным работам привлекались 12 сотрудников и 1 единица техники аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области и 6 сотрудников и 1 единица техники Государственной пожарно-спасательной части № 2 г.Тысменица. Набраны и установлены 650 мешков с сыпучим веществом, которыми укрепили береговую линию протяженностью 40 метров.

Ранее сообщалось, что в селе Подлесье Тисменицкого района водами реки Быстрица-Солотвинская были повреждены берегоукрепления на расстоянии ориентировочно 100 м. На месте работниками пожарно-спасательной службы, Днестровского бассейнового управления водных ресурсов и органами местного самоуправления проводятся работы по укреплению дамбы негабаритным камнем и мешками с песком. К работам по ликвидации привлечено 38 сотрудников и 7 единиц техники, из них от Управления ГСЧС в области 18 сотрудников на 2 единицах техники.

Напомним, на Буковине возникла угроза подтопления из-за паводка на реке Сирет.

Река Быстрица Солотвинская вместе с Быстрицей-Надвирнянской после слияния возле села Волчинец под городом Ивано-Франковском образует реку Быстрица — правый приток Днестра.