На Прикарпатті легковик влетів у вантажівку, загинули двоє людей

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Легковий автомобіль, виїхавши на зустрічну смугу руху, влетів під вантажівку в Івано-Франківській області. У результаті ДТП загинули двоє людей, які були у легковику. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.