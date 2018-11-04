На Прикарпатті легковик влетів у вантажівку, загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Легковий автомобіль, виїхавши на зустрічну смугу руху, влетів під вантажівку в Івано-Франківській області. У результаті ДТП загинули двоє людей, які були у легковику. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
"ДТП сталася сьогодні, 4 листопада, у Тисменицькому районі. Близько 6 години в селі Старі Кровотули 24-річний житель району вчинив аварію автомобілем Opel Vectra. Водій легковика рухався у напрямку Чернівців, але на ділянці автодороги Стрий-Чернівці-Мамалига не справився з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Через такий маневр допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Actros під керування 39-річного жителя Чернівецької області", - повідомили у поліції.
Як зазначається, внаслідок ДТП "водій автомобіля марки Opel Vectra та його 20-річний пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події".
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.
Нагадаємо, біля Шулявського мосту у Києві легковик влетів у два авто на зустрічній, є загиблий.