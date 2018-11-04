На Прикарпатье легковушка влетела в грузовик, погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Легковой автомобиль, выехав на встречную полосу движения, влетел под грузовик в Ивано-Франковской области. В результате ДТП погибли два человека, которые были в легковушке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"ДТП произошло сегодня, 4 ноября, в Тисменицком районе. Около 6:00 в селе Старые Кровотулы 24-летний житель района совершил аварию автомобилем Opel Vectra. Водитель легковушки двигался в направлении Черновцов, но на участке автодороги Стрый-Черновцы-Мамалыга не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Из-за такого маневра допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Actros под управлением 39-летнего жителя Черновицкой области", - сообщили в полиции.
Как отмечается, в результате ДТП "водитель автомобиля марки Opel Vectra и его 20-летний пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия".
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.
Напомним, возле Шулявского моста в Киеве легковушка влетела в два авто на встречной, есть погибший.