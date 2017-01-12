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На прибирання снігу в Києві залучено 250 одиниць техніки

На прибирання снігу в Києві залучено 250 одиниць техніки

Київ • УНН

 • 10014 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні, 12 січня, в усіх районах Києва до вивезення снігу залучили 250 одиниць спеціальної техніки. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Удень 12 січня в усіх районах столиці підприємства комунальної корпорації “Київавтодор” виконували роботи з вивезення снігу з вулично-дорожньої мережі міста. Для виконання цих робіт задіяно 250 одиниць спеціальної техніки.

Окрім того, 56 бригад із ручного прибирання у складі 415 осіб працюють над розчищенням посадкових майданчиків зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів і тротуарів, що утримуються підприємствами корпорації.

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