На уборку снега в Киеве привлечены 250 единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня, 12 января, во всех районах Киева к вывозу снега привлекли 250 единиц специальной техники. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Днем 12 января в всех районах столицы предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" выполняли работы по вывозу снега с улично-дорожной сети города. Для выполнения этих работ задействовано 250 единиц специальной техники.
Кроме того, 56 бригад с ручной уборки в составе 415 человек работают над расчисткой посадочных площадок остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров, содержащихся предприятиями корпорации.