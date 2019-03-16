На пожежі в Одеській області загинув хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В селі Мирони Одеської області на пожежі у приватному будинку загинув хлопчик 2011 року народження. Про це УНН повідомили у Головному управлінні ДСНС області.
15 березня о 22:33 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в Балтському районі, с. Мирони виникла пожежа одноповерхового приватного житлового будинку. По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено загорання приватного житлового будинку відкритим полум'ям на площі 20 кв. м.
Рятувальники локалізували пожежу о 22:52 та її ліквідували о 23:40. Під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого хлопчика 2011 р. н. З матір'ю загиблої дитини працюють психологи ДСНС.
Причина пожежі, смерті та збиток встановлюється.