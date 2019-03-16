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На пожаре в Одесской области погиб мальчик

Киев • УНН

 • 9071 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В селе Мироны Одесской области на пожаре в частном доме погиб мальчик 2011 года рождения. Об этом УНН сообщили в Главном управлении ГСЧС области.

На пожаре в Одесской области погиб мальчик

15 марта в 22:33 в Службу спасения поступило сообщение, что в Балтском районе, с. Мироны возник пожар одноэтажного частного жилого дома. По прибытию к месту вызова спасателями было установлено возгорания частного жилого дома открытым пламенем на площади 20 кв. м.

Спасатели локализовали пожар в 22:52 и ее ликвидировали в 23:40. Во время тушения пожара обнаружено тело погибшего мальчика 2011 н. С матерью погибшего ребенка работают психологи ГСЧС.

Причина пожара, смерти и ущерб устанавливается.

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