На пожаре в Одесской области погиб мальчик

15 марта в 22:33 в Службу спасения поступило сообщение, что в Балтском районе, с. Мироны возник пожар одноэтажного частного жилого дома. По прибытию к месту вызова спасателями было установлено возгорания частного жилого дома открытым пламенем на площади 20 кв. м.

Спасатели локализовали пожар в 22:52 и ее ликвидировали в 23:40. Во время тушения пожара обнаружено тело погибшего мальчика 2011 н. С матерью погибшего ребенка работают психологи ГСЧС.

Причина пожара, смерти и ущерб устанавливается.