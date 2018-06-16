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На пожежі у Хмельницькому загинула дворічна дитина

На пожежі у Хмельницькому загинула дворічна дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Під час пожежі у житловому будинку в Хмельницькому у суботу загинула дворічна дитина. Через жахливу подію у матері загиблої дитини стався напад, їй допомогли психологи, повідомили УНН у прес-службі ДСНС України.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Світанкова в обласному центрі 16 червня об 11:40.

На місці було встановлено, що пожежа поширюється з балкону другого поверху. Під час розвідки та гасіння пожежі на балконі будинку вогнеборці виявили тіло дворічної дитини без ознак життя. 

Об 11:58 пожежу було ліквідовано.

Причина пожежі наразі встановлюється.

На пожежі було врятовано четверо людей, двоє з яких діти 5-ти років та 7-ми місячне немовля.

"Від жахливої події у матері загиблого немовляти стався напад, впоратися із горем їй допомогли фахівці психологічної служби Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області та працівники медицини катастроф", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, на Донбасі онук спалив власного дідуся.

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