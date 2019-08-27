На посаду мовного Омбудсмена подано вже дві кандидатури
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Надійшла ще одна заява від претендента з добору кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Про це журналісту УНН розповіла головний спеціаліст відділу запобігання та протидії дискримінації Департаменту моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ольга Момот.
“Станом на 27 серпня у нас дві заяви (щодо добору кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови –ред.)”, — сказала Момот.
Раніше, повідомлялося про одну заяву стосовно добору кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.
Нагадаємо, документи приймаються до 24 години 30 серпня включно. Сам конкурс відбудеться 4 вересня 2019 року об 11:00.
Нагадаємо, відповідно до закону про державну мову в Україні передбачене створення Нацкомісії зі стандартів української мови, яка опрацьовуватиме та затверджуватиме стандарти державної мови (правопис, стандарти термінології, підручники та посібники — цим всім займатиметься комісія). Крім того, має з’явиться посада Уповноваженого із захисту української мови. Уповноваженому можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.