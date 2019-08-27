На должность языкового Омбудсмена подано уже две кандидатуры
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Поступило еще одно заявление от претендента по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Об этом журналисту УНН рассказала главный специалист отдела предотвращения и противодействия дискриминации Департамента мониторинга равных прав и свобод Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Ольга Момот.
"По состоянию на 27 августа у нас два заявления (по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка - ред.)", - сказала Момот.
Ранее сообщалось об одном заявление относительно отбора кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка.
Напомним, документы принимаются до 24 часов 30 августа включительно. Сам конкурс состоится 4 сентября 2019 в 11:00.
Напомним, согласно закону о государственном языке в Украине предусмотрено создание Нацкомиссии по стандартам украинского языка, которая должна будет обрабатывать и утверждать стандарты государственного языка (правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия - этим всем будет заниматься комиссия). Кроме того, должна появиться должность Уполномоченного по защите украинского языка. Уполномоченному можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона.