На порозі трансферного рекорду: "Тоттенхем" готовий продати лідера клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Лондонський "Тоттенхем" готовий санкціонувати продаж лідера нападу Гаррі Кейна в "Манчестер Юнайтед", передає УНН з посиланням на "Daily Mail".
Голова "Тоттенхема" Даніель Леві буде ратифікувати від'їзд Гаррі Кейна в "Манчестер Юнайтед" за рекордну для світу плату в 200 млн фунтів стерлінгів через фінансові проблеми.
"Шпори" бояться фінансових наслідків нинішньої зупинки АПЛ більше, ніж будь-який інший клуб Прем'єр-ліги, тому що вони все ще платять за новий стадіон на 1 млрд. фунтів стерлінгів.
Примітно, що "шпори" все ще повинні 637 млн фунтів стерлінгів за позикою на стадіон і 83 млн фунтів стерлінгів за трансфери іншим командам.
Зауважимо, у випадку продажу Кейна за вище вказану суму, даний перехід стане рекордним в історії футболу. Наразі рекорд належить переходу Неймару (198 млн фунтів).