На пороге трансферного рекорда: "Тоттенхэм" готов продать лидера клуба

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 21086 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 31329 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 48528 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 51082 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 71678 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 71656 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100837 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105264 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130491 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130183 просмотра

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На пороге трансферного рекорда: "Тоттенхэм" готов продать лидера клуба

На пороге трансферного рекорда: "Тоттенхэм" готов продать лидера клуба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Лондонский "Тоттенхэм" готов санкционировать продажу лидера нападения Гарри Кейна в "Манчестер Юнайтед", передает УНН со ссылкой на "Daily Mail".

Глава "Тоттенхэма" Даниэль Леви будет ратифицировать отъезд Гарри Кейна в "Манчестер Юнайтед" за рекордную для мира плату в 200 млн фунтов стерлингов из-за финансовых проблем.

"Шпоры" боятся финансовых последствий нынешней остановки АПЛ больше, чем любой другой клуб Премьер-лиги, потому что они все еще платят за новый стадион на 1 млрд. фунтов стерлингов.

Примечательно, что "шпоры" все еще должны 637 млн фунтов стерлингов по займу на стадион и 83 млн фунтов стерлингов за трансферы другим командам.

Заметим, что в случае продажи Кейна за выше указанную сумму, данный переход станет рекордным в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит переходу Неймару (198 млн фунтов).

Украинские Национальные Новости

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