На пороге трансферного рекорда: "Тоттенхэм" готов продать лидера клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Лондонский "Тоттенхэм" готов санкционировать продажу лидера нападения Гарри Кейна в "Манчестер Юнайтед", передает УНН со ссылкой на "Daily Mail".
Глава "Тоттенхэма" Даниэль Леви будет ратифицировать отъезд Гарри Кейна в "Манчестер Юнайтед" за рекордную для мира плату в 200 млн фунтов стерлингов из-за финансовых проблем.
"Шпоры" боятся финансовых последствий нынешней остановки АПЛ больше, чем любой другой клуб Премьер-лиги, потому что они все еще платят за новый стадион на 1 млрд. фунтов стерлингов.
Примечательно, что "шпоры" все еще должны 637 млн фунтов стерлингов по займу на стадион и 83 млн фунтов стерлингов за трансферы другим командам.
Заметим, что в случае продажи Кейна за выше указанную сумму, данный переход станет рекордным в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит переходу Неймару (198 млн фунтов).