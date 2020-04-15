На Полтавщині зафіксували першу смерть через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Кременчуці, що на Полтавщині від пневмонії, спричиненої коронавірусною хворобою, помер 84-літній чоловік. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У Кременчуці перша смерть від пневмонії, спричиненої коронавірусом. Помер чоловік 84 років, який хворів із 3 квітня, за допомогою до лікарів звернувся лише 13 квітня. Був госпіталізований з пневмонією до інфекційного відділення ЛІЛ "Кременчуцька". ПЛР-тест на коронавірус дав позитивний результат", - написав Малецький.
Він також повідомив, що похоронні заходи відбуваються згідно з настановами МОЗ, а місцеві комунальники всім забезпечені і готові до такої ситуації.
Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків - одне з найвищих значень. Водночас, кількість померлих від коронавірусної інфекції в країні досягла 108 осіб, при цьому одужали 143 людини.