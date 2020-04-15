В Полтавской области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Кременчуге в Полтавской области от пневмонии, вызванной коронавирусной болезнью, умер 84-летний мужчина. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Кременчуге первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом. Умер человек 84 лет, который болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился лишь 13 апреля. Был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение ЛИЛ "Кременчугская". ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат", - написал Малецкий.
Он также сообщил, что похоронные мероприятия осуществляются согласно установкам Минздрава, а местные коммунальщики всем обеспечены и готовы к такой ситуации.
Напомним, что в Украине на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаев - одно из самых высоких значений. В то же время, количество умерших от коронавирусной инфекции в стране достигло 108 человек, при этом выздоровели 143 человека.