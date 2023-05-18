На Полтавщині вночі працювала ППО, влучань не зафіксовано - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Полтавській області у ніч на 18 травня працювала противовітряна оборона, влучань не зафіксовано. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, пише УНН.
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"Від початку доби на Полтавщині тривала повітряна тривога більше 4 годин. Уночі в області працювала ППО. Ворожих влучань на території Полтавщини не зафіксовано", - написав Лунін.
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Сьогодні вночі російські війська завдали чергового ракетного удару по Україні.
Протягом минулої доби, за даними Генштабу, ворог завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Окрім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.