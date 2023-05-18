В Полтавской области ночью работала ПВО, попаданий не зафиксировано - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Полтавской области в ночь на 18 мая работала противовоздушная оборона, попаданий не зафиксировано. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram, пишет УНН.
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"С начала суток в Полтавской области продолжалась воздушная тревога более 4 часов. Ночью в области работала ПВО. Вражеских попаданий на территории Полтавской области не зафиксировано", - написал Лунин.
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Сегодня ночью российские войска нанесли очередной ракетный удар по Украине.
За прошедшие сутки, по данным Генштаба, враг нанес 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.