Пасажирський потяг на Полтавщині протаранив мікроавтобус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На залізничному переїзді в селі Марківка Полтавської області зіткнулися вантажний мікроавтобус FORD Transit та пасажирський потяг. Про це повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції Полтавщини, передає УНН.
"Про аварію до поліції повідомлення надійшло сьогодні о 09:40... Під час руху на залізничному переїзді в селі Марківка Полтавського району зіткнулися вантажний мікроавтобус FORD Transit та пасажирський потяг", - зазначено в повідомленні.
Від удару автомобіль відкинуло від залізничних колій. За попередньою інформацією, 30-річний водій отримав тілесні ушкодження. Ступінь їх тяжкості з'ясовують медики.
Наразі поліція встановлює обставини та причини аварії.
Нагадаємо, вантажівка зіштовхнулася одразу з п'ятьма автомобілями у Харкові.