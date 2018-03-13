На полігоні "Широкий Лан" через пожежу загинув військовий, семеро отримали опіки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На 235-му загальновійськовому полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області через пожежу в наметі загинув один військовослужбовець та семеро отримали опіки різного ступеню, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Сухопутних військ ЗСУ.
За інформацією прес-служби, на 235-му загальновійськовому полігоні у Миколаївській області в результаті порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час сталася пожежа, внаслідок якої згорів один намет в наметовому містечку.
"Під час пожежі один військовослужбовець загинув, сім отримали опіки різного ступеню", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих доставили до Миколаївського військового шпиталю. Загрози життю постраждалим військовослужбовцям немає.
За фактом пожежі та загибелі військовослужбовця призначено службове розслідування. Проводяться слідчі дії. На місце події виїхав командувач Сухопутних військ ЗС України.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні АТО два українських військовослужбовці отримали поранення.