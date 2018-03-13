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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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На полигоне "Широкий Лан" из-за пожара погиб военный, семеро получили ожоги

На полигоне "Широкий Лан" из-за пожара погиб военный, семеро получили ожоги

Киев  •  УНН

 • 9580 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. На 235-м общевойсковом полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области из-за пожара в палатке погиб один военнослужащий и семеро получили ожоги различной степени, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Сухопутных войск ВСУ.

По информации пресс-службы, на 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке.

"Во время пожара один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет.

По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Проводятся следственные действия. На место происшествия выехал командующий Сухопутных войск ВС Украины.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО два украинских военнослужащих получили ранения.

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