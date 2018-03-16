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На погашення держборгу у 2017 році було спрямовано 363,5 млрд гривен

На погашення держборгу у 2017 році було спрямовано 363,5 млрд гривен

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Минулого року на погашення державного боргу було спрямовано 363,5 млрд грн та на обслуговування – 110,5 млрд гривень. Про це у ході презентації звіту про виконання Держбюджету-2017 повідомив заступника міністра фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

“Протягом року погашення та обслуговування боргу здійснювалось вчасно та в повному обсязі, на погашення було спрямовано 363,5 млрд грн та на обслуговування — 110,5 млрд гривень, що на 14,7 млрд грн, або на 15,3% більше, ніж у 2016 році”, — повідомив Марченко.

Як уточнив він, законом “Про Державний бюджет України на 2017 рік” визначено граничний обсяг державного боргу в сумі 1823,7 млрд гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 579,4 млрд гривень.

Крім того, за словами Марченка, на кінець 2017 року державний борг становив 1833,7 млрд грн, у тому числі державний зовнішній борг дорівнював 1080,3 млрд грн, державний внутрішній борг — 753,4 млрд гривень. При цьому, гарантований державою борг України на кінець 2017 року становив 308 млрд гривень, а сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець 2017 року становила 2141,7 млрд гривень.

Нагадаємо, у лютому 2018 року Україна сплатила 465,9 млн доларів боргу Міжнародному валютному фонду.

Українські Національні Новини

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