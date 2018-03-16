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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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На погашение госдолга в 2017 году было направлено 363,5 млрд гривен

На погашение госдолга в 2017 году было направлено 363,5 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 13828 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В прошлом году на погашение государственного долга было направлено 363,5 млрд грн и на обслуживание - 110,5 млрд гривен. Об этом в ходе презентации отчета о выполнении госбюджета-2017 сообщил замминистра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

"В течение года погашение и обслуживание долга осуществлялось своевременно и в полном объеме, на погашение было направлено 363,5 млрд грн и на обслуживание - 110,5 млрд гривен, что на 14,7 млрд грн, или на 15,3% больше, чем в 2016 году", - сообщил Марченко.

Как уточнил он, законом "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" определен предельный объем государственного долга в сумме 1823,7 млрд гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 579,4 млрд гривен.

Кроме того, по словам Марченко, на конец 2017 государственный долг составлял 1833,7 млрд грн, в том числе государственный внешний долг равнялся 1080,3 млрд грн, государственный внутренний долг - 753,4 млрд гривен. При этом, гарантированный государством долг Украины на конец 2017 составлял 308 млрд гривен, а сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец 2017 составляла 2141,7 млрд гривен.

Напомним, в феврале 2018 Украина оплатила 465,9 млн долларов долга Международному валютному фонду.

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