На подвір'ї Білого дому спиляли найстаріше дерево за наказом Меланії Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Магнолію Джексона, яка майже 200 років росла на галявині Білого дому спиляли за наказом першої леді США Меланії Трамп. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Фахівці Національного дендрарію США попереджали, що структура дерева сильно пошкоджена і воно може впасти в будь-який момент, тому становить небезпеку для відвідувачів Білого дому.
Ознайомившись з доповіддю експертів, Меланія Трамп прийняла рішення спиляти магнолію. Прес-секретар Меланії Стефані Грішем уточнила, що від дерева взяли саджанці, які можна буде посадити на тому ж місці.
Магнолію посадив сьомий президент США Ендрю Джексон (1829-1837) в пам'ять про його померлу дружину.
За час життя магнолії Джексона в Білому домі змінилося 39 президентів, США пережили Громадянську і дві світові війни.
Нагадаємо, раніше Меланія Трамп віддала наказ спиляти найстаріше дерево біля Білого дому.