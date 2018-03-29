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На початку року введено у 2,4 рази більше потужностей "зеленої" енергетики

На початку року введено у 2,4 рази більше потужностей "зеленої" енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. За три місяці 2018 року в Україні введено в експлуатацію у 2,4 рази більше генеруючих потужностей відновлюваних джерел енергії, порівняно із першим кварталом 2017 року, передає УНН з посиланням на дані НКРЕКП.

Так, відповідно до даних Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, за I квартал 2018 року:

  • введено в експлуатацію 159,4 МВт генеруючих потужностей, що в 2,4 рази перевищує потужність введену в експлуатацію за аналогічний період 2017 року;
  • об’єкти вітрових електростанцій (ВЕС) та сонячних електростанцій (СЕС) складають 92% введених потужностей;
  • НКРЕКП встановила “зелений” тариф для 54 об’єктів електроенергетики (серед яких СЕС — 40 об’єктів, ВЕС — 4 об’єкта, біогаз/біомаса — 8 об’єктів, малі ГЕС — 2 об’єкта);
  • середня одинична потужність введених в експлуатацію об’єктів електроенергетики — 3 МВт;
  • лідером із введення в експлуатацію об’єктів ВДЕ стала Херсонська область (49,5 МВТ).

Нагадаємо, Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у відновлюваній енергетиці. Країни разом працюватимуть над реалізацією політики сталого енергетичного розвитку.

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