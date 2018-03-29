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В начале года введено в 2,4 раза больше мощностей "зеленой" энергетики

В начале года введено в 2,4 раза больше мощностей "зеленой" энергетики

Киев  •  УНН

 • 10632 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. За три месяца 2018 года в Украине введено в эксплуатацию в 2,4 раза больше генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии, по сравнению с первым кварталом 2017 года, передает УНН со ссылкой на данные НКРЭКУ.

Так, согласно данным Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, за I квартал 2018 года:

  • введено в эксплуатацию 159,4 МВт генерирующих мощностей, что в 2,4 раза превышает мощности введенные в эксплуатацию за аналогичный период 2017 года;
  • объекты ветровых электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС) составляют 92% введенных мощностей;
  • НКРЕКП установила “зеленый” тариф для 54 объектов электроэнергетики (среди которых СЭС — 40 объектов, ВЭС — 4 объекта, биогаз/биомасса — 8 объектов, малые ГЭС — 2 объекта);
  • средняя единичная мощность введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики — 3 МВт;
  • лидером по вводу в эксплуатацию объектов ВИЭ стала Херсонская область (49,5 МВт).

Напомним, Украина и Нидерланды подписали Меморандум о взаимопонимании в возобновляемой энергетике. Страны вместе будут работать над реализацией политики устойчивого энергетического развития.

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