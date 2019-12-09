На півночі Токіо почались японо-американські навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Японо-американські командно-штабні навчання "Ямасакура" почалися в понеділок на військовій базі Асака на півночі Токіо. Вони триватимуть до 16 грудня, повідомило інформаційне агентство Kyodo, передає УНН.
В ході навчань на спеціальних комп’ютерах буде відображена симуляція комплексного нападу з боку уявного противника. Воно включає заходи проти ворожого десанту, масованих диверсійних дій у великих містах, кібернетичну і електронну війну. У тренуваннях будуть задіяні також об’єкти на південних островах Кюсю і Окінава.
Японо-американські навчання “Ямасакура” регулярно проводяться з 1982 року. У них беруть участь також спостерігачі від збройних сил Австралії і Канади.
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Нагадаємо, Японія відзначає зростання військової активності РФ в Арктиці та поблизу США.