На півдні України очікується найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У південних областях України у понеділок очікується найвищий рівень пожежної небезпеки - загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"8 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - зазначили синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, серпень побив світовий температурний рекорд.