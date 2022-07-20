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На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотниками, - Генштаб

На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотниками, - Генштаб

Київ • УНН

 • 138312 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Генштаб у своєму ранковому звіті повідомили, що на Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотними літальними апаратами, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 147 доба російського вторгнення в Україну.

На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотними літальними апаратами. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають 3 носії крилатих ракет “Калібр”.

Тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурахівки. В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.

За наявною інформацією, командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

Нагадаємо

Оперативне командування "Південь" повідомили, що окупанти вночі випустили по Одеській області дві ракети, одну збили сили ППО.

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