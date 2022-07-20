На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотниками, - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Генштаб у своєму ранковому звіті повідомили, що на Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотними літальними апаратами, пише УНН.
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Розпочалася 147 доба російського вторгнення в Україну.
На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотними літальними апаратами. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають 3 носії крилатих ракет “Калібр”.
Тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурахівки. В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.
За наявною інформацією, командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.
Нагадаємо
Оперативне командування "Південь" повідомили, що окупанти вночі випустили по Одеській області дві ракети, одну збили сили ППО.