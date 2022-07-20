В Южнобужском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотниками, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Генштаб в своем утреннем отчете сообщили, что на Южнобужском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами, пишет УНН.
Детали
Начались 147 сутки российского вторжения в Украину.
На Южнобужском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами. В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся 3 носителя крылатых ракет “Калибр”.
Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Муравьевки. В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.
По имеющейся информации, командование северного флота российской федерации проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в привлекаемых и планируемых подразделениях к привлечению в боевых действиях на территории Украины. Процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.
Напомним
Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты ночью выпустили по Одесской области две ракеты, одну сбили силы ПВО.