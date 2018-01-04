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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На підприємстві у Києві згоріли три іномарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні вночі на одному із підприємств Києва згоріли три автомобіля марки Volkswagen. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

На підприємстві у Києві згоріли три іномарки

“4 січня о 0:40 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Оболонському районі на вул.Новокостянтинівській, виникла пожежа. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території одного зі столичних підприємств палають три автомобіля марки Volkswagen”, — йдеться у повідомлнені.

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Як зазначається, внаслідок загоряння автомобілі згоріли повністю.

Ніхто не постраждав. Причина займання автівок встановлюється правоохоронними органами.

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