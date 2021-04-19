На підпис Президенту передали закон про виплату "лікарняних" у разі хвороби або травми

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"Голова Верховної Ради України підписав Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності)” (проект №5187)… Закон передано на підпис Президенту України", - повідомили в пресслужбі.

Деталі

Так, закон повертає права застрахованих осіб у разі настання тимчасової непрацездатності за страховим випадком: “тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві”.

Раніше зазначений випадок був вилучений із переліку страхових випадків, за якими Фонд соціального страхування України здійснює виплати.

Зазначається, що, як наслідок, з 30 червня 2021 року близько 2,5 млн осіб не отримали б допомогу.

Підписаний Головою ВР закон виправляє описану соціальну несправедливість.

Він набуває чинності з дня, наступного з днем його опублікування та вводиться в дію з 30 червня 2021 року.

Що було раніше

Проект закону було ухвалено народними депутатами на позачерговому засіданні 13 квітня.



