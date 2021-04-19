На подпись Президенту передали закон о выплате "больничных" в случае болезни или травмы

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон о социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности, документ передан на подпись Президенту Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ВР.

Цитата:

"Глава Верховной Рады Украины подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности)" (проект №5187)... Закон передан на подпись Президенту Украины", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Так, закон возвращает права застрахованных лиц в случае наступления временной нетрудоспособности по страховому случаю: "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".

Ранее указанный случай был удален из перечня страховых случаев, по которым Фонд социального страхования Украины осуществляет выплаты.

Отмечается, что, как следствие, с 30 июня 2021 года около 2,5 млн человек не получили бы помощь.

Подписанный Главой ВР закон исправляет описанную социальную несправедливость.

Он вступает в силу со дня, следующего с днем его опубликования и вводится в действие с 30 июня 2021 года.

Что было раньше

Проект закона был принят народными депутатами на внеочередном заседании 13 апреля.

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