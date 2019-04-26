На переїзді через несправні гальма вантажівка зіткнулась з локомотивом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні зранку, на 43 км автодороги Одеса-Ізмаїл, через несправні гальма водій вантажного автомобілю DAF на залізничному переїзді допустив зіткнення з локомотивом вантажного потягу. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.
“Попередньо встановлено, що через несправні гальма водій вантажного автомобілю DAF на залізничному переїзді допустив зіткнення з локомотивом вантажного потягу”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Наразі на вказаній ділянці дороги призупинено рух транспорту. Поліція встановлює обставини ДТП за участю вантажівки та потягу.
Нагадаємо, три людини отримали легкі травми при зіткненні автобуса з локомотивом у Красноярському краї, що в Росії. Госпіталізація нікому з потерпілих не знадобилася.