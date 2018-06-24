На окупованій території Донбасу зафіксували важку техніку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Бойовики продовжують зосереджувати важку техніку та озброєння у тимчасово непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.
"Українська сторона СЦКК інформує, що бойовики окупаційної адміністрації Російської Федерації всупереч Мінським домовленостям продовжують зосереджувати важку техніку та озброєння поза межами місць зберігання, порушуючи відстані відведення", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, спостерігачі СММ ОБСЄ виявили у житловому районі міста Донецька розташування 31 танку різної модифікації, 2 самохідних гаубиць (2С3 "Акація"), 3 броньованих ремонтно-евакуаційних машини (БТС-4А), 2 бронетранспортерів (БТР-80 і МТЛБ), а на східній околиці населеного пункту Перевальськ Луганської області – реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град"), 4 танки (Т-64), 2 самохідні гаубиці (2С1) і 2 протитанкових гармати (МТ-12 "Рапіра").
Крім того, за результатами проведеної верифікації місць зберігання відведеної техніки, на тимчасово непідконтрольній Україні території у Донецькій області, біля населеного пункту Покровка, спостерігачі ОБСЄ виявили 6 самохідних гаубиць (2С1), 3 буксирувані гаубиці (Д-30), протитанкову гармату (МТ-12) і 10 танків (Т-72), а також 22 танки різної модифікації, 6 зенітно-ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10") і 8 мінометів (2Б11 "Сани") на так званому полігоні неподалік населеного пункту Бугаївка.
"Зазначене важке озброєння і військова техніка знаходилась поза межами місць зберігання, що є грубим порушенням пункту 5 Меморандуму Мінських домовленостей", – зазначили в ООС.
Також, за наявною інформацією, на території залізничної станції "Дебальцеве" виявили, як бойовики розвантажують 4 критих вагони з боєприпасами. Крім того, зафіксували пересування декількох одиниць артилерійських систем різного калібру з міста Горлівки у напрямку населеного пункту Гольмівський.
"Подібні дії з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації слід розцінювати, як черговий етап підготовки бойовиками збройних формувань РФ важкої техніки та озброєння до її застосування на лінії розмежування проти підрозділів Збройних Сил України та мирного населення Донбасу, порушуючи Мінські домовленості", – зазначає Українська сторона СЦКК.
Також Українська сторона СЦКК розцінює це як цілковиту зацікавленість ватажків бойовиків у подальшому загостренні конфлікту та явне небажання дотримуватися вимог актів міжнародного права, Мінських домовленостей щодо заборони розміщення (застосування) у населених пунктах важкого озброєння та техніки.
Нагадаємо, минулої доби, 23 червня, бойовики здійснили 25 обстрілів позицій українських військових.