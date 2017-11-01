На окремих АЗС зросла вартість пального та ДП - моніторинг

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 27,57 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 29,77, а ДП — в середньому 27,57 грн за літр.

У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 26,41 грн за літр, А-95 — 27,31 грн за літр, А-95+ — 28,58 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 25,54 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 25,40 грн за літр, А-95 — 25,89, А-95+ — 26,54 грн за літр та ДП — 23,72 грн за літр.

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Ціни на скраплений газ



на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 13,13 грн за літр;



на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,64 грн на літр;



на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,32 грн на літр.



Нагадаємо, на скрапленому газі українські водії торік зекономили понад 1 млрд дол.