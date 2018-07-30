На околиці Маріуполя горять поля

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 липня. УНН. Пожежа сталася на полях на східній околиці Маріуполя. Спочатку загорілася незаконна споруда, після чого вогонь через сильний вітер перекинувся на поле. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Донецькій області. 

"Повідомлення про пожежу надійшло о 18:52. На місце подій виїхала группа рятувальників, які наразі локалізують пожежу", - зазначила керівник прес-служби управління ДСНС в Донецькій області Вероніка Бахал.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, близько 400 осіб були евакуйовані через лісову пожежу, яка бушує в районі іспанського населеного пункту Манільва. 

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