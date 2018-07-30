На околиці Маріуполя горять поля

"Повідомлення про пожежу надійшло о 18:52. На місце подій виїхала группа рятувальників, які наразі локалізують пожежу", - зазначила керівник прес-служби управління ДСНС в Донецькій області Вероніка Бахал.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, близько 400 осіб були евакуйовані через лісову пожежу, яка бушує в районі іспанського населеного пункту Манільва.