На околиці Маріуполя горять поля
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 липня. УНН. Пожежа сталася на полях на східній околиці Маріуполя. Спочатку загорілася незаконна споруда, після чого вогонь через сильний вітер перекинувся на поле. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Донецькій області.
"Повідомлення про пожежу надійшло о 18:52. На місце подій виїхала группа рятувальників, які наразі локалізують пожежу", - зазначила керівник прес-служби управління ДСНС в Донецькій області Вероніка Бахал.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, близько 400 осіб були евакуйовані через лісову пожежу, яка бушує в районі іспанського населеного пункту Манільва.