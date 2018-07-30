На окраине Мариуполя горят поля
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 30 июля. УНН. Пожар произошел на полях на восточной окраине Мариуполя. Сначала загорелась незаконное сооружение, после чего огонь за сильного ветра перекинулся на поле. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
"Сообщение о пожаре поступило в 18:52. На место событий выехала группа спасателей, которые сейчас локализуют пожар", - отметила руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Напомним, около 400 человек были эвакуированы из-за лесного пожара, который бушует в районе испанского населенного пункта Манильва.