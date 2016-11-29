На околиці Бердянська правоохоронці виявили 3,3 тисячі літрів контрафактного спирту та вина

Так, учора за ухвалою суду на околиці м. Бердянськ спільною групою були перевірені гаражні приміщення громадянина України. У них виявили 25 пластикових ємностей з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та однією ємністю із вином. Всього було виявлено 2900 літрів спирту та 400 літрів вина.

Виявлену речовину встановленим порядком вилучили для проведення подальших слідчих дій. Для внесення до ЄРДР про виявлене кримінального правопорушення за ст. ст. 204 КК України “Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів” були оформлені відповідні документи.