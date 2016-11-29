На окраине Бердянска правоохранители обнаружили 3,3 тысячи литров контрафактного спирта и вина

Так, вчера по решению суда на окраине г. Бердянск общей группой были проверены гаражные помещения гражданина Украины. В них обнаружили 25 пластиковых емкостей с прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта и одной емкостью с вином. Всего было выявлено 2900 литров спирта и 400 литров вина.

Обнаруженное вещество установленным порядком изъяли для проведения дальнейших следственных действий. Для внесения в ЕРДР о выявленном уголовном преступлении по ст. ст. 204 УК Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" были оформлены соответствующие документы.