На Одещині з'явився новий загін морської охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Регіональне управління морської охорони Держприкордонслужби розпочало заходи з розгортання Ізмаїльського загону Морської охорони. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.
"В Ізмаїлі розпочато заходи із розгортання загону Морської охорони", - вказали у Держприкордонслужбі.
Вже призначений командир загону – капітан 1 рангу Олег Шикша. У 2015-2017 роках він керував штабом Маріупольського загону морської охорони в зоні проведення антитерористичної операції.
Корабельно-катерний склад Ізмаїльського загону Морської охорони складатиметься з бойових одиниць різних проектів, що максимально ефективно забезпечуватимуть виконання завдань з охорони державного кордону на річковій ділянці та в частині Чорного моря, які входитимуть у зону відповідальності загону.
При комплектуванні екіпажів кораблів та катерів новоствореного загону перевага надається морським прикордонникам, які мають досвід патрулювання річкової ділянки, знають особливості навігації основної водної артерії Європи – Дунаю – та окремих районів Чорного моря.
Нагадаємо, до Одеси прибув новозбудований артилерійський катер.