На Одещині випробовують ракетні системи "Вільха-М"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На одному з полігонів Одеської області проводять випробування модернізованої ракетної системи залпового вогню "Вільха-М". Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства оборони України.
Деталі
Ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад 100 км.
Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо ухвалення цього зразка на озброєння в українських військах.
Додамо
"Вільха-М" — розробка конструкторів Київського конструкторського бюро "Луч" у співпраці з іншими підприємствами оборонно-промислового комплексу України.
Від уже ухваленого на озброєння української армії комплексу "Вільха" цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту. В Україні їхнє виробництво організовано за замкненим циклом.