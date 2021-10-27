На Одещині випробовують ракетні системи "Вільха-М"

Деталі

Ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад 100 км.

Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо ухвалення цього зразка на озброєння в українських військах.

Додамо

"Вільха-М" — розробка конструкторів Київського конструкторського бюро "Луч" у співпраці з іншими підприємствами оборонно-промислового комплексу України.

Від уже ухваленого на озброєння української армії комплексу "Вільха" цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту. В Україні їхнє виробництво організовано за замкненим циклом.