В Одесской области испытывают ракетные системы "Ольха-М"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На одном из полигонов Одесской области проводят испытания модернизированной ракетной системы залпового огня "Ольха-М". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.
Детали
Ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более 100 км.
Работу комплекса и результаты стрельб по многим параметрам оценивают специалисты государственной приемной комиссии. На основании собранных данных они отработают предложения по принятию образца на вооружение в украинских войсках.
Добавим
"Ольха-М" — разработка конструкторов Киевского конструкторского бюро "Луч" в сотрудничестве с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.
От принятого на вооружение украинской армии комплекса "Ольха" этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета. В Украине их производство организовано по замкнутому циклу.