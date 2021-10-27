В Одесской области испытывают ракетные системы "Ольха-М"

Детали

Ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более 100 км.

Работу комплекса и результаты стрельб по многим параметрам оценивают специалисты государственной приемной комиссии. На основании собранных данных они отработают предложения по принятию образца на вооружение в украинских войсках.

Добавим

"Ольха-М" — разработка конструкторов Киевского конструкторского бюро "Луч" в сотрудничестве с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

От принятого на вооружение украинской армии комплекса "Ольха" этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета. В Украине их производство организовано по замкнутому циклу.