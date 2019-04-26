На Одещині в аграріїв вкрали добрив та ядохімікатів на мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Одещині група невідомих пограбувала агрофірму. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Невідомі побили та зв'язали охоронця . Пізніше невідомі вкрали ядохімікати та мінеральні добрива на понад мільйон гривень.
Розпочато кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, в Одеській області сталася чергова крадіжка зі складів фермерського господарства.
Нагадаємо, це вже не перший злочин спрямований на заволодіння майном сільськогосподарського підприємства скоєний в Одеській області протягом останніх тижнів. Зокрема, зі складів одного фермерського господарства зловмисники викрали 1500 літрів засобів захисту рослин, а у другому випадку злочинці забрали окрім засобів захисту ще й насіння соняшнику, завдавши збитків на 2 млн грн. Крім того, нещодавно було пограбоване державне сільськогосподарське підприємство.
А в смт. Хлібодарське було скоєно розбійний напад в результаті, якого зловмисники заволоділи майном, зокрема тоннами насіння, на загальну суму 10 млн грн.