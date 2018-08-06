На Одещині судитимуть викрадачів елітних автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно представників організованої злочинної групи, які тривалий час викрадали елітні авто. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області, передає УНН.
Як повідомили у прокуратурі, з листопада 2017 року по лютий цього року ділки займалися викраденням елітних автомобілів.
“Раніше вже судимий за заволодіння транспортними засобами 44-річний одесит організував злочинну групу з двох мешканців області. Правоохоронні органи задокументували 9 фактів викрадення автомобілів, серед яких „BMW“, „Lexus“, „Land Rover“. Авто викрадачі повертали власникам за грошову винагороду. Завдяки спільним заходам прокуратури Одеської області, Одеського Управління ДВБ НП України та слідчим СУ ГУНП в Одеській області їх злочинну діяльність припинено”, — розповіли у прес-службі.
У прокуратурі додали, що за клопотанням прокуратури організатор схеми та двоє його спільників перебувають під вартою.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася викраденням авто преміум-класу на території Одеси з подальшим поверненням власникам за винагороду.