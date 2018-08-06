В Одесской области будут судить похитителей элитных автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении представителей организованной преступной группы, которые длительное время похищали элитные авто. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.
Как сообщили в прокуратуре, с ноября 2017 по февраль этого года дельцы занимались похищением элитных автомобилей.
"Ранее уже судимый за завладение транспортными средствами 44-летний одессит организовал преступную группу из двух жителей области. Правоохранительные органы задокументировали 9 фактов похищения автомобилей, среди которых "BMW", "Lexus", "Land Rover". Авто похитители возвращали владельцам за денежное вознаграждение. Благодаря совместным мероприятиям прокуратуры Одесской области, Одесского Управление ДВБ ЧП Украины и следователем СУ ГУНП в Одесской области их преступная деятельность прекращена", - рассказали в пресс-службе.
В прокуратуре добавили, что по ходатайству прокуратуры организатор схемы и двое его сообщников находятся под стражей.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали преступную группу, которая занималась похищением авто премиум-класса на территории Одессы с последующим возвращением владельцам за вознаграждение.