На Одещині розшукуються четверо неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. В Одеській області розшукуються четверо неповнолітніх, які самовільно залишили дитячий заклад. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.
“Київським відділом поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області розшукуються Орленко Карина, 2006 р.н., Соколаш Максим, 2004 р.н., Степанюк Євгенія, 2003 р.н. та Куюн Віктор, 2004 р.н., які сьогодні самовільно залишили дитячий заклад та наразі їх місце знаходження невідомо”, — йдеться у повідомленні.
Прикмети Орленко Карини: зріст 145-150 см, худорлявої статури, волосся коротке темно-русяве, очі сірі.
Прикмети Соколаш Максима: зріст 170-172 см, худорлявий, волосся світле, кротке, очі блакитні.
Прикмети Степанюк Євгенії: зріст 152 см, волосся темне, нижче плечей, очі темні.
Прикмети Куюн Віктора: на вигляд 14-15 років, зріст 165см, середньої статури, волосся темне, коротке.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що 17 листопада в Одесі поліція розшукувала ще одну неповнолітню дівчину, Добреву Валерію.