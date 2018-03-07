На Одещині правоохоронці конфіскували більше 6000 тонн контрафактної алкогольної продукції

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ОДЕСА — КИЇВ. 07 березня. УНН. В приватному домоволодінні мешканців м. Подільськ виявлено та вилучено понад 230 літрів рідини з характерним запахом спирту та біля 80 літрів розлитої контрафактної алкогольної продукції, а також ємкості, трубки, реагенти та інші засоби виготовлення контрафактного алкоголю. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Крім того, на території складських приміщень однієї з логістичних транспортних компаній м. Одеса виявлено та вилучено понад 3 тонн розлитої в пластикових пляшках контрафактної алкогольної продукції, 1090 літрів рідини з характерним запахом горілки, 2200 літрів рідини з характерним запахом віскі, 90 літрів рідини з характерним запахом вина.

“Попередньо встановлено, що вказана контрафактна продукція була незаконно виготовлена окремими ділками в прикордонних населених пунктах Одеської області зі спирту, що надходив з підпільних цехів, розташованих в тилових регіонах нашої країни. В подальшому, використовуючи можливості однієї з логістичних транспортних компаній, призначалась для розповсюдження на території України”, — йдеться у повідомленні.

Виявлений контрафактний товар вилучений співробітниками прокуратури. Наразі тривають заходи документування злочинної діяльності та встановлення причетних осіб.

Нагадаємо, перший підрозділ припортового контролю в Україні, створений у рамках Глобальної програми по контролю за контейнерами (Container Control Programme, CCP), розпочав роботу в Одеському порту. Про це повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан.

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