В Одесской области правоохранители конфисковали более 6000 тонн контрафактной алкогольной продукции
Киев • УНН
ОДЕССА—КИЕВ. 7 марта. УНН. В частном домовладении жителей г.Подольск обнаружено и изъято более 230 литров жидкости с характерным запахом спирта и около 80 литров разлитой контрафактной алкогольной продукции, а также емкости, трубки, реагенты и другие средства производства контрафактного алкоголя. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Кроме того, на территории складских помещений одной из логистических транспортных компаний г.Одесса обнаружено и изъято более 3 тонн разлитой в пластиковых бутылках контрафактной алкогольной продукции, 1090 литров жидкости с характерным запахом водки, 2200 литров жидкости с характерным запахом виски, 90 литров жидкости с характерным запахом вина.
“Предварительно установлено, что указанная контрафактная продукция была незаконно изготовлена отдельными дельцами в приграничных населенных пунктах Одесской области из спирта, идущего из подпольных цехов, расположенных в тыловых регионах нашей страны. В дальнейшем, используя возможности одной из логистических транспортных компаний, предназначалась для распространения на территории Украины”, — говорится в сообщении.
Обнаружен контрафактный товар изъят сотрудниками прокуратуры. Сейчас продолжаются мероприятия документирования преступной деятельности и установления причастных лиц.
Напомним, первое подразделение припортового контроля в Украине, созданный в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерами (Container Control Programme, CCP), начал работу в Одесском порту. Об этом сообщил и.о.председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан.