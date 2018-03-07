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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34352 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50225 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53807 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101066 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В Одесской области правоохранители конфисковали более 6000 тонн контрафактной алкогольной продукции

В Одесской области правоохранители конфисковали более 6000 тонн контрафактной алкогольной продукции

Киев  •  УНН

 • 8942 просмотра

ОДЕССА—КИЕВ. 7 марта. УНН. В частном домовладении жителей г.Подольск обнаружено и изъято более 230 литров жидкости с характерным запахом спирта и около 80 литров разлитой контрафактной алкогольной продукции, а также емкости, трубки, реагенты и другие средства производства контрафактного алкоголя. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Кроме того, на территории складских помещений одной из логистических транспортных компаний г.Одесса обнаружено и изъято более 3 тонн разлитой в пластиковых бутылках контрафактной алкогольной продукции, 1090 литров жидкости с характерным запахом водки, 2200 литров жидкости с характерным запахом виски, 90 литров жидкости с характерным запахом вина.

“Предварительно установлено, что указанная контрафактная продукция была незаконно изготовлена ​​отдельными дельцами в приграничных населенных пунктах Одесской области из спирта, идущего из подпольных цехов, расположенных в тыловых регионах нашей страны. В дальнейшем, используя возможности одной из логистических транспортных компаний, предназначалась для распространения на территории Украины”, — говорится в сообщении.

Обнаружен контрафактный товар изъят сотрудниками прокуратуры. Сейчас продолжаются мероприятия документирования преступной деятельности и установления причастных лиц.

Напомним, первое подразделение припортового контроля в Украине, созданный в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерами (Container Control Programme, CCP), начал работу в Одесском порту. Об этом сообщил и.о.председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

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