На Одещині на окремих автодорогах обмежили рух транспортних засобів

“З 12:00 12 січня обмежено рух для транспортних засобів на автодорозі Р-71 Одеса— Іванівка— Ананьїв- Піщана- Хащувате-Колодисте-Рижовка-/М-05/ та Р-55 Одеса — Вознесенськ — Н.Буг на території Одеської області”, — сказано у повідомленні.

За інформацією Мінінфраструктури залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.

На дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано.