На Одещині на окремих автодорогах обмежили рух транспортних засобів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На Одещині обмежили рух транспортних засобів на автодорозі Р-71 Одеса— Іванівка— Ананьїв- Піщана- Хащувате-Колодисте-Рижовка-/М-05/ та Р-55 Одеса — Вознесенськ — Н.Буг. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
“З 12:00 12 січня обмежено рух для транспортних засобів на автодорозі Р-71 Одеса— Іванівка— Ананьїв- Піщана- Хащувате-Колодисте-Рижовка-/М-05/ та Р-55 Одеса — Вознесенськ — Н.Буг на території Одеської області”, — сказано у повідомленні.
За інформацією Мінінфраструктури залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.
На дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано.