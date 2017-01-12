В Одесской области на отдельных автодорогах ограничили движение транспортных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Одесской области ограничили движение транспортных средств на автодороге Р-71 Одесса-Ивановка- Ананьив- Пищана-Хащеватое-Колодистое-Рыжовка-/М-05/и Р-55 Одесса-Вознесенск-Н.Буг. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
"С 12:00 12 января ограничено движение для транспортных средств на автодороге Р-71 Одесса-Ивановка- Ананьив-Пищана-Хащеватое-Колодистое-Рыжовка-/М-05/и Р-55 Одесса-Вознесенск-Н.Буг на территории Одесской области", - говорится в сообщении.
По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано.