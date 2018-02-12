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На Одещині чоловік з ножем, пістолетом і електрошокером пограбував іноземця

Київ • УНН

 • 9022 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Одеській області раніше судимий озброєний ножем, пістолетом та електрошокером пограбував іноземця. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.

“Потерпілий розповів, що до його будинку в с.Молодіжне Овідіопольського району через відчинені вхідні двері зайшов незнайомець, обличчя якого було прикрите хусткою. У руках він тримав предмети, схожі на пістолет та ніж. Зловмисник почав бити господаря оселі по голові та тулубу, а потім ще й застосував по відношенню до нього електрошокер. Коли постраждалий знепритомнів, нападник заволодів його паспортом, двома мобільними телефонами та грошима в сумі 1,7 тис. дол.”, — йдеться у повідомленні.

Під час проведення заходів, спрямованих на встановлення особи та місця перебування підозрюваного, працівники поліції затримали правопорушника. Ним виявився 39-річний раніше засуджений житель Чорноморська. Під час проведення санкціонованого обшуку вдома у чоловіка були знайдені та вилучені викрадені у потерпілого речі.

За цим фактом поліцейськими було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі затримали групу злочинців, які здійснювали розбійні напади на жителів двох областей.

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